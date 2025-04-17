Обеспечение продуктами "оборонки" России

Об этом сообщает агентство Reuters, которое получило доступ к соответствующему документу, информирует 24 Канал.

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В частности, в письме руководства "Главпродукт", который просмотрели журналисты, указано, что захват компании был необходим для стабилизации производства, в частности для поставки продуктов Нацгвардии и Министерству обороны России.

Что известно о "Главпродукте"

Сейчас "Главпродукт" находится под контролем государственного агентства Росимущество. До конфискации компания принадлежала бизнесмену Леониду Смирнову из Лос-Анджелеса.

Российская прокуратура обвиняет его и связанные с ним фирмы в незаконном выводе из страны 1,38 миллиардов рублей (около 17 миллионов долларов) в 2022 – 2024 годах.

Имущество компании было арестовано 12 марта по решению Арбитражного суда Москвы по требованию Генпрокуратуры России. Судебное разбирательство назначено на 18 апреля. Смирнов называет обвинения безосновательными, а конфискацию – "рейдерским захватом в российском стиле".

Подобная история – не редкость в России

Подобные случаи в России участились: под санкции Кремля уже попали дочерние предприятия нескольких европейских компаний, в частности Carlsberg и Fortum. Власти страны-агрессора предупредили, что национализация иностранных активов может продолжаться.

Заметим, что война против Украины заставила Кремль значительно увеличить военные расходы и усилить контроль над стратегическими отраслями. Еще в 2022 году российская армия столкнулась с дефицитом поставок, в частности продовольствия, что повлекло новые репрессивные меры в отношении бизнеса.