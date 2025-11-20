Підприємства Білорусі наздогнала криза: скорочують зарплати та працівників

Через уповільнення економіки Росії Білорусь не може продавати їй свою продукцію, в результаті чого ростуть складські запаси. Як наслідок, виникають вимушені простої підприємств.

Яка ситуація на білоруських підприємствах?

На білоруських промислових підприємствах зіткнулися з проблемами із роботою та прихованим безробіттям, внаслідок чого змушені скорочувати робочі графіки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Белсат".

Так, заявляється, що на заводі "Руденськ" що займається виробництвом світлотехніки, та на Бобруйському заводі тракторних деталей та агрегатів людей змушують брати вільні дні власним коштом.

Скорочення торкнулися також і заводу "Атлант" у Мінську. Працівники пенсійного віку фактично працюють по чотири години на день через труднощі збуту в Росії. Повідомляється також, що "завмирає" і МТЗ (Мінський транспортний завод).

Що із зарплатами та прибутками?

Про проблеми у галузі свідчить і офіційна білоруська статистика. Вітчизняна промисловість за січень – вересень зросла лише на 1%. При цьому експорт Білоруссю товарів за цей період обвалився на 2,9%.

Також і середні зарплати по Білорусі останнім часом знижувалися два місяці поспіль – у серпні та у вересні .

Разом з тим у Білорусі зростають складські запаси. Їхній рівень у промисловості за підсумками трьох кварталів 2025 року становив 80,1% від середньомісячного обсягу виробництва, у тому числі в обробній промисловості – 91,1%.

Теперішній показник – дуже високий. Він свідчить, що білоруська продукція просто не продається.

Причина, безумовно, тут криється в ситуації на російському ринку, оскільки багато товарів, які виробляє білоруська промисловість, продаються на експорт і насамперед у Росію,

– наголосила експертка Анастасія Лузгіна.

Проблеми в економіці та бізнесі Білорусі