Предприятия Беларуси настиг кризис: сокращают зарплаты и работников

Из-за замедления экономики России Беларусь не может продавать ей свою продукцию, в результате чего растут складские запасы. Как следствие, возникают вынужденные простои предприятий.

Какова ситуация на белорусских предприятиях?

На белорусских промышленных предприятиях столкнулись с проблемами с работой и скрытой безработицей, в результате чего вынуждены сокращать рабочие графики, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Белсат".

Так, заявляется, что на заводе "Руденск" занимающемся производством светотехники, и на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов людей заставляют брать свободные дни за свой счет.

Сокращения коснулись также и завода "Атлант" в Минске. Работники пенсионного возраста фактически работают по четыре часа в день из-за трудностей сбыта в России. Сообщается также, что "замирает" и МТЗ (Минский транспортный завод).

Что с зарплатами и доходами?

О проблемах в отрасли свидетельствует и официальная белорусская статистика. Отечественная промышленность за январь – сентябрь выросла лишь на 1%. При этом экспорт Беларусью товаров за этот период обвалился на 2,9%.

Также и средние зарплаты по Беларуси в последнее время снижались два месяца подряд – в августе и в сентябре.

Вместе с тем в Беларуси растут складские запасы. Их уровень в промышленности по итогам трех кварталов 2025 года составил 80,1% от среднемесячного объема производства, в том числе в обрабатывающей промышленности – 91,1%.

Нынешний показатель – очень высок. Он свидетельствует, что белорусская продукция просто не продается.

Причина, безусловно, здесь кроется в ситуации на российском рынке, поскольку многие товары, которые производит белорусская промышленность, продаются на экспорт и прежде всего в Россию,

– отметила эксперт Анастасия Лузгина.

Проблемы в экономике и бизнесе Беларуси