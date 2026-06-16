Елітні авто купують за 1 гривню: які схеми за участю ФОПів процвітають на авторинку

На українському авторинку продовжують працювати схеми, які дозволяють суттєво занижувати податки під час продажу автомобілів. Через тіньові механізми держава щороку недоотримує мільярди гривень.

Які є популярні схеми з продажем авто за безцінь за участі бізнесів?

Окремі дорогі автомобілі можуть офіційно оформлюватися навіть за символічною ціною, розповів нардеп Ярослав Железняк.

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1. Схема 1 – ФОПи на єдиному податку

За його словами, частина продавців автомобілів продовжує працювати як фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування, хоча масштаби їхньої діяльності давно виходять за встановлені законом ліміти.

Авто це підакцизний товар. Саме тому ви платите, коли ввозите авто, акцизний податок. І продавати його на єдиному податку це взагалі заборонено,

– каже нардеп.

Так, лише кілька десятків таких підприємців за відносно короткий період реалізували автомобілів на понад 1,8 мільярда гривень. При цьому обсяги продажів окремих ФОПів у рази перевищують допустимі ліміти для спрощеної системи.

2. Схема 2 – ПДВ-кредит і компанії-привиди

Ще одна схема – продаж по кредиту. У таких випадках автомобілі можуть реалізовуватися за готівку, а податковий кредит використовують для зменшення податкового навантаження інших компаній.

Коли компанія возить авто у неї виникає так званий податковий кредит з ПДВ. Це можливість далі продати й зменшити свій податок. Зазвичай компанії використовують це для себе, але окремі продають це іншим бізнесам,

– розповів Железняк.

Також на ринку працюють компанії, які офіційно демонструють мінімальну діяльність, але фактично займаються великими обсягами імпорту та продажу автомобілів.

Серед характерних ознак таких структур:

у звітності може значитися лише один працівник;

декларуються незначні доходи;

фактичні обсяги продажів значно перевищують офіційні показники;

діяльність ведеться по всій території України.

Що треба знати про продаж та купівлю авто в Україні?