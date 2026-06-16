Які є популярні схеми з продажем авто за безцінь за участі бізнесів?

Окремі дорогі автомобілі можуть офіційно оформлюватися навіть за символічною ціною, розповів нардеп Ярослав Железняк.

Дивіться також "Податок на OLX" вже чекає на українців: кому доведеться платити за нові правила

1. Схема 1 – ФОПи на єдиному податку

За його словами, частина продавців автомобілів продовжує працювати як фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування, хоча масштаби їхньої діяльності давно виходять за встановлені законом ліміти.

Авто це підакцизний товар. Саме тому ви платите, коли ввозите авто, акцизний податок. І продавати його на єдиному податку це взагалі заборонено,
– каже нардеп.

Так, лише кілька десятків таких підприємців за відносно короткий період реалізували автомобілів на понад 1,8 мільярда гривень. При цьому обсяги продажів окремих ФОПів у рази перевищують допустимі ліміти для спрощеної системи.

2. Схема 2 – ПДВ-кредит і компанії-привиди

Ще одна схема – продаж по кредиту. У таких випадках автомобілі можуть реалізовуватися за готівку, а податковий кредит використовують для зменшення податкового навантаження інших компаній.

Коли компанія возить авто у неї виникає так званий податковий кредит з ПДВ. Це можливість далі продати й зменшити свій податок. Зазвичай компанії використовують це для себе, але окремі продають це іншим бізнесам,
– розповів Железняк.

Також на ринку працюють компанії, які офіційно демонструють мінімальну діяльність, але фактично займаються великими обсягами імпорту та продажу автомобілів.

Серед характерних ознак таких структур:

  • у звітності може значитися лише один працівник;
  • декларуються незначні доходи;
  • фактичні обсяги продажів значно перевищують офіційні показники;
  • діяльність ведеться по всій території України.

Що треба знати про продаж та купівлю авто в Україні?

  • Купівля вживаного авто в Україні потребує вивчення марки, перевірки історії, огляду кузова та двигуна, щоб уникнути юридичних та технічних проблем. При купівлі автомобіля обов'язкове оформлення договору купівлі-продажу для перереєстрації, особливо при другому продажу легкових авто за рік, щоб уникнути відповідальності попереднього власника.
  • Українці можуть оформити договори купівлі-продажу транспортних засобів через портал Дія, але документ зберігається там недовго. Для зберігання договору рекомендується завантажити його у форматі PDF.
  • При продажу легкового авто чи мотоцикла в Україні стягують відсоток від вартості транспортного засобу та військовий збір, їхня сума залежить від кількості продажів у цьому році. Вантажівки, причепи та автобуси оподатковуються за ставкою 5% + військовим збором; для захисників військовий збір складає 1,5%.