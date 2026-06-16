Які є популярні схеми з продажем авто за безцінь за участі бізнесів?
Окремі дорогі автомобілі можуть офіційно оформлюватися навіть за символічною ціною, розповів нардеп Ярослав Железняк.
Дивіться також "Податок на OLX" вже чекає на українців: кому доведеться платити за нові правила
1. Схема 1 – ФОПи на єдиному податку
За його словами, частина продавців автомобілів продовжує працювати як фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування, хоча масштаби їхньої діяльності давно виходять за встановлені законом ліміти.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Авто це підакцизний товар. Саме тому ви платите, коли ввозите авто, акцизний податок. І продавати його на єдиному податку це взагалі заборонено,
– каже нардеп.
Так, лише кілька десятків таких підприємців за відносно короткий період реалізували автомобілів на понад 1,8 мільярда гривень. При цьому обсяги продажів окремих ФОПів у рази перевищують допустимі ліміти для спрощеної системи.
2. Схема 2 – ПДВ-кредит і компанії-привиди
Ще одна схема – продаж по кредиту. У таких випадках автомобілі можуть реалізовуватися за готівку, а податковий кредит використовують для зменшення податкового навантаження інших компаній.
Коли компанія возить авто у неї виникає так званий податковий кредит з ПДВ. Це можливість далі продати й зменшити свій податок. Зазвичай компанії використовують це для себе, але окремі продають це іншим бізнесам,
– розповів Железняк.
Також на ринку працюють компанії, які офіційно демонструють мінімальну діяльність, але фактично займаються великими обсягами імпорту та продажу автомобілів.
Серед характерних ознак таких структур:
- у звітності може значитися лише один працівник;
- декларуються незначні доходи;
- фактичні обсяги продажів значно перевищують офіційні показники;
- діяльність ведеться по всій території України.
Що треба знати про продаж та купівлю авто в Україні?
- Купівля вживаного авто в Україні потребує вивчення марки, перевірки історії, огляду кузова та двигуна, щоб уникнути юридичних та технічних проблем. При купівлі автомобіля обов'язкове оформлення договору купівлі-продажу для перереєстрації, особливо при другому продажу легкових авто за рік, щоб уникнути відповідальності попереднього власника.
- Українці можуть оформити договори купівлі-продажу транспортних засобів через портал Дія, але документ зберігається там недовго. Для зберігання договору рекомендується завантажити його у форматі PDF.
- При продажу легкового авто чи мотоцикла в Україні стягують відсоток від вартості транспортного засобу та військовий збір, їхня сума залежить від кількості продажів у цьому році. Вантажівки, причепи та автобуси оподатковуються за ставкою 5% + військовим збором; для захисників військовий збір складає 1,5%.