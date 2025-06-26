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26 червня, 12:20
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Тільки з паспортом: уряд змінив правила роботи duty-free в Україні

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Уряд України змінив правила роботи duty-free, дозволяючи обслуговувати лише тих, хто виїжджає за кордон або є пасажирами міжнародних рейсів, з обов'язковою наявністю паспорта.
  • Нові правила включають обмеження на продаж товарів без митного оформлення, заборону продажу алкоголю і тютюну неповнолітнім, а також вимоги щодо відеоспостереження і фінансової документації. 

Безмитні магазини в Україні зможуть обслуговувати лише тих громадян, які виїжджають за кордон або є пасажирами міжнародних рейсів. Купівля товарів можлива виключно за наявності паспортного документа.

Уряд посилив правила роботи duty-free

Відповідну постанову №741 ухвалив уряд 25 червня, повідомляє 24 Канал. Нові вимоги мають зменшити зловживання в безмитній торгівлі.

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Що дозволено, а що заборонено

Нові правила роботи duty-free передбачають, що:

  • Магазини повинні бути опломбовані у неробочий час і відкриватися тільки в присутності митників.
  • Робочий графік узгоджується з прикордонною службою.
  • Усі товари мають бути промарковані протягом трьох днів після їх завезення.
  • У разі розбіжностей у заявленій і фактичній кількості товарів складається акт за участі митника.

Продаж товарів заборонено:

  • без митного оформлення;
  • за попереднім замовленням;
  • у розстрочку;
  • а також зразків товарів.

Важливо. У магазинах відтепер має бути чітко зазначено про заборону продажу алкоголю та тютюну особам до 18 років. Крім того, каси повинні бути обладнані відеоспостереженням, а всі операції – фіксуватися у фіскальному чеку із зазначенням даних касира та покупця. Уся фінансова документація має бути доступна для перевірки митницею.  