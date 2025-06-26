Правительство ужесточило правила работы duty-free
Соответствующее постановление №741 приняло правительство 25 июня, сообщает 24 Канал. Новые требования должны уменьшить злоупотребления в беспошлинной торговле.
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Что разрешено, а что запрещено
Новые правила работы duty-free предусматривают, что:
- Магазины должны быть опломбированы в нерабочее время и открываться только в присутствии таможенников.
- Рабочий график согласовывается с пограничной службой.
- Все товары должны быть промаркированы в течение трех дней после их завоза.
- В случае расхождений в заявленном и фактическом количестве товаров составляется акт с участием таможенника.
Продажа товаров запрещена:
- без таможенного оформления;
- по предварительному заказу;
- в рассрочку;
- а также образцов товаров.
Важно. В магазинах отныне должно быть четко указано о запрете продажи алкоголя и табака лицам до 18 лет. Кроме того, кассы должны быть оборудованы видеонаблюдением, а все операции – фиксироваться в фискальном чеке с указанием данных кассира и покупателя. Вся финансовая документация должна быть доступна для проверки таможней.