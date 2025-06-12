Кого проверили налоговики

Проверки охватывают как крупные торговые сети, так и онлайн-площадки, сообщил председатель ГНС Руслан Кравченко, передает 24 Канал.

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Основными выявленными нарушениями стали:

продажа товаров без фискализации чеков,

отсутствие учета остатков и документов о происхождении продукции,

использование программного обеспечения для формирования фальшивых чеков.

Во время большинства фактических проверок проводили хронометраж хозяйственных операций. Выручка на торговых объектах при этом росла в разы,

– отметил Кравченко.

Известные сети электроники под прицелом

Он также рассказал о раскрытой схеме уклонения от налогообложения в одной из небольших, но известных сетей электроники. Там в 2023 году сеть поделили на ФЛП для работы по упрощенной системе налогообложения. Налоговики обнаружили 25 субъектов хозяйствования 2 группы единого налога.

В 2024 году в рамках этого дела уже провели 35 фактических проверок и наложили штрафов на более 300 тысяч гривен. Материалы переданы в Бюро экономической безопасности, которое открыло уголовное производство.

Заметим, что Кравченко не назвал сеть, но вспомнил тот факт, что в 2025 году ее приобрели владельцы крупной торговой сети электроники, которую ранее также разоблачили на схемах уклонения от налогов. По его словам, начиная с мая 2025 года хозяйственные объекты переходят на форму юридического лица.

Справочно. Буквально вчера, 11 июня, мы писали, что сеть Yabluka поглощает "Цитрус", объединив около 70 магазинов. Глава ГНС отметил, что сейчас проводят 14 фактических проверок: "уже фиксируются продажа товаров без чеков, учета и документов. Сеть оштрафуют.

Также, Кравченко добавил, что в столице обнаружили предпринимателя, который продает электронику без РРО/ПРРО в магазине техники и через Интернет-магазин, без надлежащего учета товара. А в Ровенской области в одном из магазинов известной сети магазинов техники зафиксировали продажу бытовой техники без надлежащего учета товара.