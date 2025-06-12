Кого перевірили податківці

Перевірки охоплюють як великі торговельні мережі, так і онлайн-майданчики, повідомив голова ДПС Руслан Кравченко, передає 24 Канал.

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Основними виявленими порушеннями стали:

продаж товарів без фіскалізації чеків,

відсутність обліку залишків і документів про походження продукції,

використання програмного забезпечення для формування фальшивих чеків.

Під час більшості фактичних перевірок проводили хронометраж господарських операцій. Виторги на торгових об'єктах при цьому зростали в рази,

– зазначив Кравченко.

Відомі мережі електроніки під прицілом

Він також розповів про розкриту схему ухилення від оподаткування в одній із невеликих, але відомих мереж електроніки. Там у 2023 році мережу поділили на ФОПів для роботи за спрощеною системою оподаткування. Податківці виявили 25 суб'єктів господарювання 2 групи єдиного податку.

У 2024 році в межах цієї справи вже провели 35 фактичних перевірок і наклали штрафів на понад 300 тисяч гривень. Матеріали передано до Бюро економічної безпеки, яке відкрило кримінальне провадження.

Зауважимо, що Кравченко не назвав мережу, але згадав той факт, що у 2025 році її придбали власники великої торгової мережі електроніки, яку раніше також викрили на схемах ухилення від податків. За його словами, починаючи з травня 2025 року господарські об'єкти переходять на форму юридичної особи.

Довідково. Буквально вчора, 11 червня, ми писали, що мережа Yabluka поглинає "Цитрус", об'єднавши близько 70 магазинів. Очільник ДПС зазначив, що наразі проводять 14 фактичних перевірок: "вже фіксуються продаж товарів без чеків, обліку та документів. Мережу оштрафують.

Також, Кравченко додав, що у столиці виявили підприємця, який продає електроніку без РРО/ПРРО у магазині техніки та через Інтернет-магазин, без належного обліку товару. А у Рівненській області в одному з магазинів відомої мережі магазинів техніки зафіксували продаж побутової техніки без належного обліку товару.