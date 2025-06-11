Деталі угоди

Про це повідомило джерело Forbes Ukraine, обізнане з деталями угоди. Інформацію підтвердив і співвласник Yabluka Артур Гатунок, інформує 24 Канал.

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"Цитрус приєднується до Yabluka – ми розвиватимемо саме нашу бізнес-модель", – зазначив Гатунок у коментарі виданню.

Зауважте. Фінансові деталі майбутньої угоди наразі не розголошуються. Станом на червень 2025 року "Цитрус" має приблизно 40 магазинів по Україні, тоді як у Yabluka їх близько 30.

За даними Forbes, сайт інтернет-магазину "Цитрус" щомісяця відвідує понад 600 000 користувачів, що вдвічі більше, ніж у Yabluka. Також мережа має партнерство з Apple через офіційного дистриб'ютора – компанію Asbis.

Передісторія конфлікту

"Цитрус" було засновано Григорієм Топалом і Дмитром Зінченком. З весни 2020 року між ними виник корпоративний конфлікт: за словами Зінченка, Топал усунув його від управління і забрав його частку в бізнесі.

У 2021 році Зінченко долучив до конфлікту Геннадія Корбана – відомого гравця на ринку недружніх поглинань. Корбан придбав 50% у компанії ЗТ-Інвест, яка володіє торговими марками "Цитрус". Ще 50% залишилися у Топала.

Структура "Цитрусу" досі залишається фрагментованою – у бізнесу немає єдиної керуючої компанії, він складається з кількох окремих юридичних осіб.