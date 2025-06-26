Уряд посилив правила роботи duty-free

Відповідну постанову №741 ухвалив уряд 25 червня, повідомляє 24 Канал. Нові вимоги мають зменшити зловживання в безмитній торгівлі.

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Що дозволено, а що заборонено

Нові правила роботи duty-free передбачають, що:

Магазини повинні бути опломбовані у неробочий час і відкриватися тільки в присутності митників.

Робочий графік узгоджується з прикордонною службою.

Усі товари мають бути промарковані протягом трьох днів після їх завезення.

У разі розбіжностей у заявленій і фактичній кількості товарів складається акт за участі митника.

Продаж товарів заборонено:

без митного оформлення;

за попереднім замовленням;

у розстрочку;

а також зразків товарів.

Важливо. У магазинах відтепер має бути чітко зазначено про заборону продажу алкоголю та тютюну особам до 18 років. Крім того, каси повинні бути обладнані відеоспостереженням, а всі операції – фіксуватися у фіскальному чеку із зазначенням даних касира та покупця. Уся фінансова документація має бути доступна для перевірки митницею.