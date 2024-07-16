Песимістичні прогнози бізнесу: курс долара може зрости

Девальваційні настрої серед бізнесу знову погіршилися. Керівники українських підприємств прогнозують, що через 12 місяців середній обмінний курс зросте.

Який курс долара очікується

Нині бізнес очікує, що курс долара становитиме 41,61 гривні. При цьому, в I кварталі бізнес очікував на курс на рівні 40,44 гривні за долар.

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Цікаво! Відповідно до Закону про державний бюджет на 2024 рік, середній курс встановлено на рівні 40,7 гривні за долар. Прогнозується, що в грудні 2024 року курс зросте до 42,1 гривні.

Водночас частка респондентів, які очікують, що протягом наступних 12 місяців обмінний курс національної валюти не перевищить 42,00 гривні, значно зменшилася – до 64,7%. Натомість зросла частка тих, хто очікує коливання курсу гривні в діапазоні 42,1 – 44,0 гривні за долар, до 35,3%.