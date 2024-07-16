Який курс долара очікується

Нині бізнес очікує, що курс долара становитиме 41,61 гривні. При цьому, в I кварталі бізнес очікував на курс на рівні 40,44 гривні за долар.

Читайте також: Нововведення від НБУ: до чого готуватися бізнесу

Цікаво! Відповідно до Закону про державний бюджет на 2024 рік, середній курс встановлено на рівні 40,7 гривні за долар. Прогнозується, що в грудні 2024 року курс зросте до 42,1 гривні.

Водночас частка респондентів, які очікують, що протягом наступних 12 місяців обмінний курс національної валюти не перевищить 42,00 гривні, значно зменшилася – до 64,7%. Натомість зросла частка тих, хто очікує коливання курсу гривні в діапазоні 42,1 – 44,0 гривні за долар, до 35,3%.