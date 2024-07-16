Який курс долара очікується
Нині бізнес очікує, що курс долара становитиме 41,61 гривні. При цьому, в I кварталі бізнес очікував на курс на рівні 40,44 гривні за долар.
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Водночас частка респондентів, які очікують, що протягом наступних 12 місяців обмінний курс національної валюти не перевищить 42,00 гривні, значно зменшилася – до 64,7%. Натомість зросла частка тих, хто очікує коливання курсу гривні в діапазоні 42,1 – 44,0 гривні за долар, до 35,3%.
Що відомо про опитування?
Квартальне опитування проводилося з 30 квітня по 27 травня 2024 року. У ньому взяли участь 660 підприємств із 21 регіону країни. Результати опитувань відображають думку респондентів – керівників підприємств, і не є оцінками Національного банку України.