Какой курс доллара ожидается

Сейчас бизнес ожидает, что курс доллара составит 41,61 гривны. При этом, в I квартале бизнес ожидал курс на уровне 40,44 гривны за доллар.

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Интересно! Согласно Закону о государственном бюджете на 2024 год, средний курс установлен на уровне 40,7 гривны за доллар. Прогнозируется, что в декабре 2024 года курс вырастет до 42,1 гривны.

В то же время доля респондентов, которые ожидают, что в течение следующих 12 месяцев обменный курс национальной валюты не превысит 42,00 гривны, значительно уменьшилась – до 64,7%. Зато выросла доля тех, кто ожидает колебания курса гривны в диапазоне 42,1 – 44,0 гривны за доллар, до 35,3%.