Какой курс доллара ожидается
Сейчас бизнес ожидает, что курс доллара составит 41,61 гривны. При этом, в I квартале бизнес ожидал курс на уровне 40,44 гривны за доллар.
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В то же время доля респондентов, которые ожидают, что в течение следующих 12 месяцев обменный курс национальной валюты не превысит 42,00 гривны, значительно уменьшилась – до 64,7%. Зато выросла доля тех, кто ожидает колебания курса гривны в диапазоне 42,1 – 44,0 гривны за доллар, до 35,3%.
Что известно об опросе?
Квартальный опрос проводился с 30 апреля по 27 мая 2024 года. В нем приняли участие 660 предприятий из 21 региона страны. Результаты опросов отражают мнение респондентов – руководителей предприятий, и не являются оценками Национального банка Украины.