ФОПам доведеться змінити КВЕДи: що запрацює з 2027 року

Із 1 січня 2027 року в Україні почнуть запроваджувати нову класифікацію видів економічної діяльності – NACE 2.1-UA. Вона поступово замінить чинну систему КВЕДів, а підприємцям і компаніям потрібно буде самостійно подати заяви для переходу на оновлені коди.

Коли почнуть діяти нові КВЕДи

Підприємцям і компаніям потрібно буде самостійно подати заяви для переходу на оновлені КВЕДи в Україні, пише Нотаріальна палата.

Нову класифікацію NACE 2.1-UA затвердили наказом Держстату від 28 жовтня 2025 року №191. Перехід передбачає кілька етапів:

До 31 грудня 2026 року триватиме підготовка державних органів, виробників офіційної статистики та інших розпорядників адміністративних даних. З 1 січня 2027 року розпочнеться перехід на нову класифікацію. З 2028 року використовуватимуть виключно нові КВЕДи.

Що потрібно буде зробити ФОПам і компаніям

Автоматичного переходу на нові КВЕДи не передбачено. Після відкриття відповідного сервісу підприємці та юрособи повинні будуть самостійно подати заяву про зміну кодів видів економічної діяльності. Зробити це можна буде двома способами:

через державного реєстратора;

через портал Дія.

Конкретні дії залежатимуть від того, які КВЕДи використовує бізнес і як вони співвідноситимуться з новою класифікацією. Тому підприємцям варто стежити за повідомленнями державних органів щодо запуску сервісу та порядку подання заяв.

Навіщо Україні нова класифікація КВЕДів

NACE 2.1-UA – частина системи статистичних класифікацій, яку використовують для проведення державних статистичних спостережень. Її впровадження передбачене Програмою розвитку офіційної статистики до 2028 року. Перехід також пов'язаний із зобов'язаннями України за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Нова класифікація адаптує українську систему до європейського стандарту NACE Rev. 2.1. Із 1 січня 2025 року його застосування є обов'язковим для всіх держав-членів ЄС. Також цей стандарт використовують країни-кандидати на вступ до Євросоюзу.

До слова, ФОП також чекають зміни в адмініструванні ПДВ, а разом із ними – нові правила для бізнесу та фінансового сектору. Головне – це спростити процес.

Також буде підвищення порогу для позапланових перевірок щодо бюджетного відшкодування та від’ємного значення ПДВ – зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень.



