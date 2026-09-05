Що таке КВЕДи

Наразі коди структуровано за галузями економіки, про що йдеться на сайті Дія.

КВЕД – це класифікатор видів економічної діяльності. Вони потрібні фізичним особам-підприємцям. Чому? Річ у тім, що ФОП має право займатися бізнесом тільки за тими кодами, які записані в його реєстраційних документах.

Як правильно вибрати КВЕДи? Як зазначено на сайті Опендатабота, слід визначити основну галузь своєї діяльності та розглянути специфіку своєї компанії.

Окремо необхідно звернути увагу на Вашу майбутню систему оподаткування та на види діяльності, які потребують отримання спеціальних ліцензій,

– уточнили на сайті.

Слід ще додати, що чинне законодавство не має обмежень щодо кількості КВЕДів. Наразі кожен представник бізнесу має один основний вид діяльності, але може мати інші види діяльності.

Нагадаємо, що Україна переходить на нову європейську класифікацію "NACE 2.1-UA" вже з 1 січня. Українців чекають зміни щодо КВЕДів у 2027 році.

Що ще варто знати ФОПам

Наразі переглядати ставки єдиного податку в Україні не планують. Водночас у парламенті планують зосередитися на боротьбі з тіньовою економікою.