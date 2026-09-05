Что такое КВЭДы

В настоящее время коды структурированы по отраслям экономики, о чем говорится на сайте "Дия".

КВЭД – это классификатор видов экономической деятельности. Они необходимы физическим лицам-предпринимателям. Почему? Дело в том, что ФЛП имеет право заниматься бизнесом только по тем кодам, которые указаны в его регистрационных документах.

Как правильно выбрать КВЭДы? Как указано на сайте OpenDataBot, следует определить основную отрасль своей деятельности и учесть специфику своей компании.

Отдельно необходимо обратить внимание на вашу будущую систему налогообложения и на виды деятельности, требующие получения специальных лицензий,

– уточнили на сайте.

Следует также добавить, что действующее законодательство не устанавливает ограничений на количество КВЭД. В настоящее время каждый представитель бизнеса имеет один основной вид деятельности, но может заниматься и другими видами деятельности.

Напомним, что Украина переходит на новую европейскую классификацию "NACE 2.1-UA" уже с 1 января. Украинцев ждут изменения в отношении КВЭД в 2027 году.

Что еще стоит знать ФЛП

На данный момент пересмотр ставок единого налога в Украине не планируется. В то же время в парламенте планируют сосредоточиться на борьбе с теневой экономикой.