Повысят ли единый налог для ФЛП

В последнее время появлялись предположения, что в ходе подготовки государственного бюджета могут пересмотреть ставки единого налога для предпринимателей, однако на данный момент таких планов нет. Об этом "РБК-Украина" рассказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Я не вижу в повышении единого налога существенного финансового потенциала – там незначительные средства. И я против любых изменений до конца войны для тех, кто работает по упрощенной системе,

– подчеркнул нардеп.

Вместо повышения налоговой нагрузки на предпринимателей в парламенте предлагают сосредоточиться на борьбе с теневой экономикой.

Гетманцев отметил, что теневой сектор составляет около половины ВВП Украины. Именно детенизация, по его мнению, может обеспечить государству значительно большие поступления. Среди первоочередных задач он назвал прекращение открытой торговли контрабандой на рынках и в павильонах.

При этом любое повышение налогов в нынешней ситуации может создать дополнительные проблемы для компаний, работающих официально.

Что будет с НДС для ФЛП

Отдельно остается вопрос о возможном введении НДС для физических лиц-предпринимателей.

Гетманцев подтвердил, что на данный момент выступает за сохранение действующих условий для ФЛП до окончания войны. В то же время после ее окончания налоговую систему, по его словам, все же придется пересматривать.

Причина – в частности, существование двойного лимита, который, по мнению нардепа, позволяет большому бизнесу использовать упрощенную систему для минимизации налоговых платежей. Речь идет о:

лимит в 1 миллион гривен для всех;

отдельный лимит в 10 миллионов для ФЛП.

Когда могут изменить правила для ФЛП

По словам Гетманцева, единый налог должен выполнять свою первоначальную задачу – поддерживать малый бизнес и самозанятых людей благодаря упрощенному учету и администрированию.

Поэтому во время войны менять правила для упрощенной системы он не считает целесообразным. В то же время вопрос НДС для ФЛП пока отложен до апреля 2027 года.

Напомним, что изначально предлагалось ввести обязательную уплату НДС для предпринимателей с годовым доходом свыше 1 миллиона гривен, однако однако позже этот порог планировали повысить до 4 миллионов.

В настоящее время предприниматели третьей группы могут самостоятельно выбирать одну из моделей налогообложения : 5% единого налога без НДС или 3% единого налога с уплатой НДС.