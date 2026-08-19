Чи підвищать єдиний податок для ФОПів

Останнім часом з'являлися припущення, що під час підготовки державного бюджету можуть переглянути ставки єдиного податку для підприємців, однак наразі таких планів немає. Про це "РБК-Україна" розповів голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

Я не бачу в підвищенні єдиного податку суттєвого фінансового потенціалу – там незначні кошти. І я проти будь-яких змін до кінця війни для спрощенців,

– підкреслив нардеп.

Замість підвищення податкового навантаження на підприємців у парламенті пропонують зосередитися на боротьбі з тіньовою економікою.

Гетманцев зазначив, що тіньовий сектор становить близько половини ВВП України. Саме детінізація, на його думку, може забезпечити державі значно більші надходження. Серед першочергових завдань він назвав припинення відкритої торгівлі контрабандою на ринках та в павільйонах.

При цьому будь-яке підвищення податків у нинішній ситуації може створити додаткові проблеми для компаній, які працюють офіційно.

Що буде з ПДВ для ФОПів

Окремо залишається питання можливого запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців.

Гетманцев підтвердив, що наразі виступає за збереження чинних умов для ФОПів до завершення війни. Водночас після її закінчення податкову систему, за його словами, все ж доведеться переглядати.

Причина – зокрема, існування подвійного ліміту, який, на думку нардепа, дозволяє великому бізнесу використовувати спрощену систему для мінімізації податкових платежів. Йдеться про:

ліміт у 1 мільйон гривень для всіх;

окремий ліміт у 10 мільйонів для ФОПів.

Коли можуть змінити правила для ФОПів

За словами Гетманцева, єдиний податок має виконувати своє первинне завдання – підтримувати малий бізнес і самозайнятих людей завдяки спрощеному обліку та адмініструванню.

Тому під час війни змінювати правила для спрощеної системи він не вважає доцільним. Водночас питання ПДВ для ФОПів наразі відкладене до квітня 2027 року.

Нагадаємо, що спочатку пропонувалося запровадити обов'язкову сплату ПДВ для підприємців із річним доходом понад 1 мільйон гривень, проте пізніше цей поріг планували підвищити до 4 мільйонів.

Наразі підприємці третьої групи можуть самостійно обирати одну з моделей оподаткування 5% єдиного податку без ПДВ, або 3% єдиного податку зі сплатою ПДВ.



