ФЛП придется изменить КВЭДы: что вступит в силу с 2027 года

Когда начнут действовать новые КВЭДы

Предпринимателям и компаниям необходимо будет самостоятельно подать заявления для перехода на обновленные КВЭДы в Украине, пишет Нотариальная палата.

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Новая классификация NACE 2.1-UA утверждена приказом Госстата от 28 октября 2025 года № 191. Переход предусматривает несколько этапов:

До 31 декабря 2026 года будет проходить подготовка государственных органов, производителей официальной статистики и других распорядителей административных данных. С 1 января 2027 года начнется переход на новую классификацию. С 2028 года будут использоваться исключительно новые КВЭДы.

Что нужно будет сделать ФЛП и компаниям

Автоматический переход на новые КВЭДы не предусмотрен. После запуска соответствующего сервиса предприниматели и юридические лица должны будут самостоятельно подать заявление об изменении кодов видов экономической деятельности. Сделать это можно будет двумя способами:

через государственного регистратора;

через портал "Дія".

Конкретные действия будут зависеть от того, какие КВЭДы использует бизнес и как они будут соотноситься с новой классификацией. Поэтому предпринимателям стоит следить за сообщениями государственных органов о запуске сервиса и порядке подачи заявлений.

Зачем Украине нужна новая классификация КВЭД

NACE 2.1-UA – часть системы статистических классификаций, которая используется для проведения государственных статистических наблюдений. Ее внедрение предусмотрено Программой развития официальной статистики до 2028 года. Переход также связан с обязательствами Украины по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

Новая классификация адаптирует украинскую систему к европейскому стандарту NACE Rev. 2.1. С 1 января 2025 года его применение является обязательным для всех государств-членов ЕС. Также этот стандарт используют страны-кандидаты на вступление в Евросоюз.

К слову, ФЛП также ждут изменения в администрировании НДС, а вместе с ними – новые правила для бизнеса и финансового сектора. Главное – это упростить процесс.

Также будет повышен порог для внеплановых проверок в отношении бюджетного возмещения и отрицательного значения НДС – со 100 тысяч до 1 миллиона гривен.