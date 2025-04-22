"Несправедливо і неефективно": техногіганти судяться з індійською владою

Південнокорейські гіганти LG та Samsung подали позови проти уряду Індії, вимагаючи скасувати нову екологічну політику, яка зобов'язує виробників електроніки платити щонайменше 25 центів США за кожен кілограм пристроїв, що підлягають переробці.

Компанії вважають це неефективним

За даними Reuters, компанії заявляють, що такі правила суттєво збільшать їхні витрати та не розв'яжуть проблему низького рівня переробки в країні, передає 24 Канал.

Дивіться також Керівники американських гігантів вивели мільйони перед митами Трампа

У своїх позовах LG і Samsung наголошують, що регулювання ціноутворення не є ефективним екологічним інструментом, а покладання відповідальності на виробників за недосконалість системи переробки –несправедливе.

Нові правила можуть утричі збільшити витрати

Індія – третій у світі за обсягом виробник електронних відходів після Китаю та США. Утім, минулого року там було офіційно перероблено лише 43% таких відходів.

Зауважте. Близько 80% ринку контролюють неформальні збирачі брухту. Влада вважає, що нові фінансові вимоги допоможуть залучити до ринку більше легальних переробників і сприятимуть інвестиціям у галузь.

До судових процесів LG та Samsung вже приєдналися компанії Daikin, Havells, Voltas (Tata Group) і Blue Star. Водночас Johnson Controls-Hitachi, яка спершу теж подавала позов, нещодавно відкликала його без пояснень.

LG у листі до уряду зазначила, що запроваджені тарифи є надмірними і потребують перегляду. Samsung зверталася до офісу прем'єр-міністра Нарендри Моді, стверджуючи, що нові норми можуть збільшити витрати у 5–15 разів.

За оцінками Redseer, Індія значно відстає у сфері переробки електроніки – у США рівень переробки вп'ятеро вищий, а в Китаї – у 1,5 раза.