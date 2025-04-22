Компании считают это неэффективным

По данным Reuters, компании заявляют, что такие правила существенно увеличат их расходы и не решат проблему низкого уровня переработки в стране, передает 24 Канал.

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В своих исках LG и Samsung отмечают, что регулирование ценообразования не является эффективным экологическим инструментом, а возложение ответственности на производителей за несовершенство системы переработки –несправедливо.

Новые правила могут втрое увеличить расходы

Индия – третий в мире по объему производитель электронных отходов после Китая и США. Впрочем, прошлом году там было официально переработано лишь 43% таких отходов.

Заметьте. Около 80% рынка контролируют неформальные сборщики лома. Власти считают, что новые финансовые требования помогут привлечь к рынку больше легальных переработчиков и способствовать инвестициям в отрасль.

К судебным процессам LG и Samsung уже присоединились компании Daikin, Havells, Voltas (Tata Group) и Blue Star. В то же время Johnson Controls-Hitachi, которая сначала тоже подавала иск, недавно отозвала его без объяснений.

LG в письме к правительству отметила, что введенные тарифы являются чрезмерными и требуют пересмотра. Samsung обращалась в офис премьер-министра Нарендры Моди, утверждая, что новые нормы могут увеличить расходы в 5–15 раз.

По оценкам Redseer, Индия значительно отстает в сфере переработки электроники – в США уровень переработки в пять раз выше, а в Китае – в 1,5 раза.