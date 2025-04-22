Компанії вважають це неефективним

За даними Reuters, компанії заявляють, що такі правила суттєво збільшать їхні витрати та не розв'яжуть проблему низького рівня переробки в країні, передає 24 Канал.

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У своїх позовах LG і Samsung наголошують, що регулювання ціноутворення не є ефективним екологічним інструментом, а покладання відповідальності на виробників за недосконалість системи переробки –несправедливе.

Нові правила можуть утричі збільшити витрати

Індія – третій у світі за обсягом виробник електронних відходів після Китаю та США. Утім, минулого року там було офіційно перероблено лише 43% таких відходів.

Зауважте. Близько 80% ринку контролюють неформальні збирачі брухту. Влада вважає, що нові фінансові вимоги допоможуть залучити до ринку більше легальних переробників і сприятимуть інвестиціям у галузь.

До судових процесів LG та Samsung вже приєдналися компанії Daikin, Havells, Voltas (Tata Group) і Blue Star. Водночас Johnson Controls-Hitachi, яка спершу теж подавала позов, нещодавно відкликала його без пояснень.

LG у листі до уряду зазначила, що запроваджені тарифи є надмірними і потребують перегляду. Samsung зверталася до офісу прем'єр-міністра Нарендри Моді, стверджуючи, що нові норми можуть збільшити витрати у 5–15 разів.

За оцінками Redseer, Індія значно відстає у сфері переробки електроніки – у США рівень переробки вп'ятеро вищий, а в Китаї – у 1,5 раза.