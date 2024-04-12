Французький мільярдер Ксавʼє Ньєль, який є зятем Бернар Арно, активно працює над приходом на український ринок телекомунікаційних послуг. Однак придбання проходить не так гладко, як йому хотілося б.

Як повідомив CEO "Датагруп-Volia" Михайло Шелемба, Ксав'є Ньєль планує об'єднати провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Volia" та ператора lifecell. Сам він повинен очолити нову компанію.

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Новий бізнес француза повинен залучити в Україну чимало інвестицій. Однак є одна перепона – суд через арешт частки lifecell, яка належала підсанкційному олігарху Міхаїлу Фрідману.

16 квітня вирішується доля 1,5 млрд доларів інвестицій, в які входять сума угоди та інвестиційні зобов’язання на п’ять років,

– розповів Шалемба.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Саме в цей день суд буде розглядати апеляцію Turkcell – материнської компанії lifecell – про зняття арешту з 20% корпоративних прав мобільного оператора. Арешт відбувся у жовтні 2023 року через те, що у структурі власності були підсанкційні російські бізнесмени.

Сам Ксав'є Ньєль вважає український ринок дуже перспективним, тому з нетерпінням очікує на рішення суду та готовий вкладатися у розвиток нового напрямку свого бізнесу.