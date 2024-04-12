Как сообщил CEO "Датагруп-Volia" Михаил Шелемба, Ксавье Ньель планирует объединить провайдера фиксированного интернета "Датагруп-Volia" и оператора lifecell. Сам он должен возглавить новую компанию.
Читайте также 4 действенных способа, которые помогут бренду достичь лояльности от покупателей
Новый бизнес француза должен привлечь в Украину немало инвестиций. Однако есть одна преграда – суд из-за ареста доли lifecell, которая принадлежала подсанкционному олигарху Михаилу Фридману.
16 апреля решается судьба 1,5 млрд долларов инвестиций, в которые входят сумма сделки и инвестиционные обязательства на пять лет,
– рассказал Шалемба.
Именно в этот день суд будет рассматривать апелляцию Turkcell – материнской компании lifecell – о снятии ареста с 20% корпоративных прав мобильного оператора. Арест состоялся в октябре 2023 года из-за того, что в структуре собственности были подсанкционные российские бизнесмены.
Сам Ксавье Ньель считает украинский рынок очень перспективным, поэтому с нетерпением ожидает решения суда и готов вкладываться в развитие нового направления своего бизнеса.