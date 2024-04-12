Как сообщил CEO "Датагруп-Volia" Михаил Шелемба, Ксавье Ньель планирует объединить провайдера фиксированного интернета "Датагруп-Volia" и оператора lifecell. Сам он должен возглавить новую компанию.

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Новый бизнес француза должен привлечь в Украину немало инвестиций. Однако есть одна преграда – суд из-за ареста доли lifecell, которая принадлежала подсанкционному олигарху Михаилу Фридману.

16 апреля решается судьба 1,5 млрд долларов инвестиций, в которые входят сумма сделки и инвестиционные обязательства на пять лет,

– рассказал Шалемба.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Именно в этот день суд будет рассматривать апелляцию Turkcell – материнской компании lifecell – о снятии ареста с 20% корпоративных прав мобильного оператора. Арест состоялся в октябре 2023 года из-за того, что в структуре собственности были подсанкционные российские бизнесмены.

Сам Ксавье Ньель считает украинский рынок очень перспективным, поэтому с нетерпением ожидает решения суда и готов вкладываться в развитие нового направления своего бизнеса.