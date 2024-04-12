Як повідомив CEO "Датагруп-Volia" Михайло Шелемба, Ксав'є Ньєль планує об'єднати провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Volia" та ператора lifecell. Сам він повинен очолити нову компанію.
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Новий бізнес француза повинен залучити в Україну чимало інвестицій. Однак є одна перепона – суд через арешт частки lifecell, яка належала підсанкційному олігарху Міхаїлу Фрідману.
16 квітня вирішується доля 1,5 млрд доларів інвестицій, в які входять сума угоди та інвестиційні зобов’язання на п’ять років,
– розповів Шалемба.
Саме в цей день суд буде розглядати апеляцію Turkcell – материнської компанії lifecell – про зняття арешту з 20% корпоративних прав мобільного оператора. Арешт відбувся у жовтні 2023 року через те, що у структурі власності були підсанкційні російські бізнесмени.
Сам Ксав'є Ньєль вважає український ринок дуже перспективним, тому з нетерпінням очікує на рішення суду та готовий вкладатися у розвиток нового напрямку свого бізнесу.