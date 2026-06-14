Подати декларацію одразу не вийде: що мають зробити ФОПи після закриття бізнесу

В Україні після припинення підприємницької діяльності ФОП на загальній системі оподаткування має виконати низку формальностей. Одна з них – подання ліквідаційної декларації.

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Однак такий процес має важливу особливість, передбачену законодавством. Деталі пояснили експерти порталу 7eminar.

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Податковий кодекс встановлює спеціальні строки для подання ліквідаційної декларації ФОПа на загальній системі. Відзвітувати перед податковою необхідно протягом 20 календарних днів після завершення місяця, у якому було припинено його діяльність.

Приклад: якщо підприємець завершив роботу в червні, то такий документ необхідно подати не пізніше 20 липня.

Ба більше, зробити це до кінця звітного місяця просто технічно неможливо. "Потрібно дочекатись наступного місяця, така особливість подання цього звіту", – наголошують спеціалісти.

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