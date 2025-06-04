Під Харковом і Львовом ліквідували нелегальне виробництво на 1,2 мільярд гривень

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) спільно з СБУ викрило одну з найбільших схем незаконного виготовлення та продажу рідин для електронних сигарет. Під час спецоперації правоохоронці вилучили продукції та обладнання орієнтовною вартістю 1,2 мільярда гривень.

Підпільна імперія вейпів

Про це повідомляє пресслужба БЕБ, інформує 24 Канал. За словами голови парламентського комітету з питань фінансів Данила Гетманцева, це одна з наймасштабніших антиконтрабандних операцій 2025 року.

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За попередніми даними, організували підпільне виробництво подружжя з Харкова. Вони виготовляли нікотиновмісні рідини, картриджі та заправні ємності для електронних сигарет, а далі реалізовували товар гуртом і в роздріб. Цехи працювали на території Харківської та Львівської областей.

У ході дев'яти обшуків силовики вилучили:

2,8 тонни рідин з нікотином;

8,6 тонни гліцерину;

1,4 мільйони харчових ароматизаторів;

повне виробниче обладнання;

чорнову бухгалтерію.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до незаконної діяльності.

Також у БЕБ повідомили, що лише з початку року детективи вилучили понад 9,5 мільйона акцизних марок, понад 2,5 мільйона гільз, чотири виробничі лінії та інше майно на загальну суму понад 250 мільйонів гривень.