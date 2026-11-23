у 2026 році повинні стежити за обсягом річного доходу, адже перевищення встановленої межі може призвести до штрафу та втрати права працювати на поточній групі спрощеної системи. Водночас уникнути фінансового покарання наприкінці року можна завдяки завчасному переходу на іншу групу чи закриттю бізнесу.

Як ФОП уникнути штрафу за перевищення доходу

Для підприємців на спрощеній системі оподаткування встановлені граничні обсяги річного доходу, які залежать від обраної групи. Однак підприємець може не чекати, доки перевищення стане фактом, як відомо з Податкового кодексу України.

Якщо він бачить, що доходи наближаються до максимально допустимої суми, варто заздалегідь обрати один із варіантів:

Самостійно перейти на вищу групу єдиного податку, яка передбачає більший ліміт доходу; Подати заяву про перехід на загальну систему оподаткування; Припинити підприємницьку діяльність і закрити ФОП.

Ці рішення не дозволять залишитися на попередніх умовах оподаткування, проте можуть допомогти уникнути штрафу за перевищення встановленого ліміту. Якщо бізнес активно зростає та приносить дедалі більше доходу, перехід на іншу групу єдиного податку може бути доцільним не лише для уникнення санкцій, а й для подальшої роботи.

Скільки дозволено заробити підприємцям у 2026 році

Фінансові пороги для бізнесу змінюються щороку разом із показником мінімальної зарплати, зафіксованим станом на 1 січня звітного періоду. Оскільки у 2026 році мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 8 647 гривень, діють чіткі річні обмеження для кожної категорії спрощенців:

для платників 1 групи річна межа становить 167 мінімальних зарплат, що дорівнює 1 444 049 гривням.

підприємцям на 2 групі дозволено отримати за рік не більше 834 мінімальних зарплат, або 7 211 598 гривень.

для ФОП 3 групи граничний річний поріг складає 1 167 мінімальних заробітних плат, тобто 10 091 049 гривень.

Уже з 1 січня 2027 року ліміти можуть зрости через заплановане підвищення мінімальної зарплати до 9 546 гривень за проєктом держбюджету. Якщо парламент ухвалить це рішення, річний поріг для 1 групи становитиме 1 594 182 гривні, для 2 групи – 7 961 364 гривні, а для 3 групи зросте до 11 140 182 гривень.