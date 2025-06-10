"Укрпошта" вводить ліміти на післяплату: що зміниться для ФОП

З 1 липня Укрпошта змінює правила виплат післяплати для фізичних осіб. Зокрема, будуть впроваджені нові ліміти на грошові операції у відділеннях.

"Укрпошта" оновлює умови післяплати

Ці зміни є частиною заходів із дотримання законодавства та протидії зловживанням, інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу компанії.

Дивіться також Укрпошта видаватиме посилки без черги

Водночас у компанії запевнили, що більшість клієнтів не відчують дискомфорту, а ті, кого стосуються нові правила, матимуть час адаптуватися.

Що змінюється

Для фізичних осіб, які отримують готівку у відділеннях:

Максимальна сума післяплатних виплат на місяць – 100 000 гривень.

Максимальна кількість виплат на місяць – 10 операцій

Тоді як, без змін – для виплат на банківську картку:

До 29 999 гривень на день

До 50 операцій на день

До 250 000 грн на місяць

До 500 операцій на місяць

До слова, у 2024 році "Укрпошта" сплатила до бюджету України 3,1 мільярд гривень.