Криза звільнень продовжується: який гігант планує скоротити штат на кілька сотень людей

Акції технологічних компаній стабілізувалися та навіть почали зростання, але звільнення працівників продовжуються. Популярна соціальна мережа вирішила здійснити ще одну хвилю скорочень.

LinkedIn скоротить кілька сотень людей

Компанія LinkedIn повідомила, що планує ще одну хвилю звільнень. Зокрема, йдеться про 668 працівників з інженерних, HR і фінансових команд. Причина – падіння рівня доходів.

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Це вже другий раунд скорочень в компанії у 2023 році. Вони зачеплять 3% з 20 тисячного персоналу.

Поки ми адаптуємо наші організаційні структури та оптимізуємо процес прийняття рішень, ми продовжуємо інвестувати в стратегічні пріоритети нашого майбутнього і гарантувати, що ми продовжуватимемо надавати цінність нашим клієнтам,

– повідомили у LinkedIn.

Компанія Challenger, Gray & Christmas, яка надає послуги з рекрутингу, підрахувала, що в першій половині 2023 року технологічні компанії звільнили 141 516 працівників. Минулого року таких було лише 6 тисяч.

Доходи компанія LinkedIn отримує з продажу реклами та з підписки для професійних рекрутерів. У 4 кварталі 2023 року доходи компанії зросли на 5%, а в попередньому – на 10%. Втім, це не змусило соцмережу переглянути рішення про скорочення штату.