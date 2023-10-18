LinkedIn скоротить кілька сотень людей

Компанія LinkedIn повідомила, що планує ще одну хвилю звільнень. Зокрема, йдеться про 668 працівників з інженерних, HR і фінансових команд. Причина – падіння рівня доходів.

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Це вже другий раунд скорочень в компанії у 2023 році. Вони зачеплять 3% з 20 тисячного персоналу.

Поки ми адаптуємо наші організаційні структури та оптимізуємо процес прийняття рішень, ми продовжуємо інвестувати в стратегічні пріоритети нашого майбутнього і гарантувати, що ми продовжуватимемо надавати цінність нашим клієнтам,

– повідомили у LinkedIn.

Важливо! Компанія Challenger, Gray & Christmas, яка надає послуги з рекрутингу, підрахувала, що в першій половині 2023 року технологічні компанії звільнили 141 516 працівників. Минулого року таких було лише 6 тисяч.

Доходи компанія LinkedIn отримує з продажу реклами та з підписки для професійних рекрутерів. У 4 кварталі 2023 року доходи компанії зросли на 5%, а в попередньому – на 10%. Втім, це не змусило соцмережу переглянути рішення про скорочення штату.