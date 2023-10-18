LinkedIn скоротить кілька сотень людей
Компанія LinkedIn повідомила, що планує ще одну хвилю звільнень. Зокрема, йдеться про 668 працівників з інженерних, HR і фінансових команд. Причина – падіння рівня доходів.
Цікаво Інвестиції у команду: чому це вдале рішення для розвитку бізнесу
Це вже другий раунд скорочень в компанії у 2023 році. Вони зачеплять 3% з 20 тисячного персоналу.
Поки ми адаптуємо наші організаційні структури та оптимізуємо процес прийняття рішень, ми продовжуємо інвестувати в стратегічні пріоритети нашого майбутнього і гарантувати, що ми продовжуватимемо надавати цінність нашим клієнтам,
– повідомили у LinkedIn.
Доходи компанія LinkedIn отримує з продажу реклами та з підписки для професійних рекрутерів. У 4 кварталі 2023 року доходи компанії зросли на 5%, а в попередньому – на 10%. Втім, це не змусило соцмережу переглянути рішення про скорочення штату.