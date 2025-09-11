Ілон Маск повернув собі звання найбагатшою людини світу. У середу, на кілька годин, Маск втратив титул лідера.

Що відомо про ситуацію щодо Маска?

Станом на ранок 11 вересня, статки Маска оцінюються у 384 мільярдів доларів США, пише 24 Канал з посиланням на дані Bloomberg Billionaire Index.

Водночас статки Ларрі Еллісона наразі становлять 383 мільярдів доларів США. Тобто він посідає друге місце у списку.

Цікаво! На третьому місці знаходиться Марк Цукерберг зі статками у 264 мільярдів доларів США.

Як Маск втратив свою лідерську позицію?

Ввечері у середу, 10 вересня, стало відомо, що рейтинг найбагатших людей світу очолив бізнесмен і співзасновник одного з найбільших розробників програмного забезпечення Oracle Ларрі Еллісон.

Річ у тім, що лише за день його дохід збільшився на 101 мільярд доларів. Тому статки очільника Oracle складали цілих 393 мільярди. А от в Ілона Маска нараховувалось 384 мільярдів.

Причиною таких змін у рейтингу стало рекордне зростання акцій компанії Oracle за один день. Слід також додати, що за рік акції компанії зросли аж на 103%.

Як відзначили журналісти, таке зростання акцій є надзвичайно рідкісним для компанії, чия ринкова вартість становить трохи менше ніж 700 мільярдів доларів. Проте станом на 10 вересня Oracle була на межі перевищення 1 трильйон доларів ринкової вартості.

Нагадаємо! Вперше Ілон Макс став найбагатшою людиною у світі у 2021 році. Згодом він втратив цей титул, однак повернув його минулого року. Ба більше, Маску вдавалося утримувати це звання протягом 300 днів.

Що відомо про Ларрі Еллісона?