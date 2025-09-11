11 сентября, 10:07
Всего через несколько часов: Маск вернул себе звание самого богатого человека планеты
Илон Маск вернул себе звание самого богатого человека мира. В среду, на несколько часов, Маск потерял титул лидера.
Что известно о ситуации с Маском?
По состоянию на утро 11 сентября, состояние Маска оценивается в 384 миллиардов долларов США, пишет 24 Канал со ссылкой на данные Bloomberg Billionaire Index.
Читайте также Маск выделит миллион долларов для создания муралов с изображением Ирины Заруцкой
В то же время состояние Ларри Эллисона сейчас составляет 383 миллиардов долларов США. То есть он занимает второе место в списке.
Интересно! На третьем месте находится Марк Цукерберг с состоянием в 264 миллиардов долларов США.