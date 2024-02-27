Нещодавно Латвія оголосила про заборону російського зерна. Гарний приклад приємно наслідувати, тож ще одна країна ЄС оголосила про майже аналогічний крок.

Країни ЄС проти російського зерна

Литва вслід за Латвією готова відмовитися від імпорту російської агропродукції. На відміну від Польщі, тут розуміють, хто є справжнім ворогом та куди він спрямовує кошти, отримані від європейців.

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На думку радника міністра сільського господарства Литви Рокаса Петрашюнаса, повністю заборонити ввезення російського зерна в країну не вдасться. Річ у тім, що йдеться про міжнародний тиск через глобальний голод.

Заборона — в принципі непроста справа, на нас дуже сильно тиснуть і Світова організація торгівлі (СОТ), і всі міжнародні організації через глобальний голод,

– сказав він.

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Литовські фермери виходили на протест минулого січня та закликали повністю заборонити транзит зерна через країну. Вони озвучували підозру, що значна частина товару з Росії залишається на ринку країни.

Тоді міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас запевнив, що російське зерно йде в порти і його не так багато, як видається. Його латвійський колега Армандс Краузе взагалі хотів підняти питання про заборону російської агропродукції та її заміну на українські товари.