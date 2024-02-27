Країни ЄС проти російського зерна

Литва вслід за Латвією готова відмовитися від імпорту російської агропродукції. На відміну від Польщі, тут розуміють, хто є справжнім ворогом та куди він спрямовує кошти, отримані від європейців.

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На думку радника міністра сільського господарства Литви Рокаса Петрашюнаса, повністю заборонити ввезення російського зерна в країну не вдасться. Річ у тім, що йдеться про міжнародний тиск через глобальний голод.

Заборона — в принципі непроста справа, на нас дуже сильно тиснуть і Світова організація торгівлі (СОТ), і всі міжнародні організації через глобальний голод,

– сказав він.

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Литовські фермери виходили на протест минулого січня та закликали повністю заборонити транзит зерна через країну. Вони озвучували підозру, що значна частина товару з Росії залишається на ринку країни.

Тоді міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас запевнив, що російське зерно йде в порти і його не так багато, як видається. Його латвійський колега Армандс Краузе взагалі хотів підняти питання про заборону російської агропродукції та її заміну на українські товари.