Подарунки інфлюенсерам та продаж продукції: що не так з виходом L'Oréal з Росії

Французький гігант L'Oréal публічно засудив війну в Україні й передав гроші, аби допомогти українським біженцям. Далі заявив про припинення комерційної діяльності у Росії й, здавалось би, репутація кришталево чиста, однак на ділі все зовсім інакше.

Так, наприклад, російські ЗМІ у березні 2023 року повідомляли про суттєвий виторг французької компанії від роботи на російському ринку за попередній рік. Ба більше, прикметно додавали, що хоч він на 6,5% менший, ніж у 2021 році, однак на 7% більший, ніж у 2020 році.

Мільйонний виторг та присутність на російському ринку?

Видання СПАРК-Інтерфакс, посилаючись на джерело, що знайоме з ситуацією резюмувало:

виторг компанії у Росії за минулий рік склав 60,2 мільярда рублів, або це близько 660,45 мільйона доларів;

чистий прибуток – 10,62 мільярда рублів, що еквівалентне майже 108,68 мільйона доларів.

Варто також нагадати, що іноземний бізнес, який продовжує працювати на території Росії сплачує чималі податки – 20% від прибутку, а також податок вираховується з зарплати працівників, які працюють у компанії L'Oreal. Наразі податок на дохід фізичних осіб в Росії складає 13%.

Зазначимо, що станом на 2021 рік найбільша у світі косметична компанія L'Oreal мала 2 200 працівників на заводі на території індустріального парку Ворсино у Калузькій області, за даними Kyiv School of Economics.

Далі усі сплачені податки йдуть до бюджету Росії, який потім напряму фінансує війну в Україні. До слова, формуючи бюджет на 2023 рік агресорка збільшила дві статті видатків: національна безпека і силовики – на 90% та оборони – на 40%.

Що забезпечило стабільний виторг L'Oreal у 2022 році

Також російське ЗМІ, знову посилаючись на джерела, які знайомі з ситуацією, зазначило, що відносну стабільність виторгу забезпечив продаж іншими мережами продукції L'Oreal, яка виробляється в Росії.

Йдеться про завод L'Oreal у Калузькій області, де виготовляється близько 54% засобів догляду за шкірою, волоссям та фарб для волосся, що реалізується у Росії.

До 45% цієї продукції L’Oreal постачає великим парфумерним мережам, наприклад, "Золотому яблуку". Обсяг, що залишився, припадає на великих FMCG-ритейлерів та сторонніх дистриб'юторів, що працюють з немережевим роздрібом і маркетплейсами.

Разом з тим, варто зауважити й те, що восени минулого року російські ЗМІ вже надавали неправдиву інформацію щодо повернення L'Oréal на російський ринок. Тоді російське Міністерство промисловості та торгівлі заявило, що не включатиме бренди Lancome, Yves Saint Laurent та Giorgio Armani, які належать L'Oréal до паралельного імпорту, оскільки ті повертаються в Росію.

Згодом те саме ЗМІ опублікувало офіційний коментар L'Oréal, де зазначалось, що компанія не змінювала своєї позиції щодо присутності на російському ринку.

Стосовно помилкової інформації, яка циркулюється російськими ЗМІ про те, що Giorgio Armani Beauty знову буде імпортуватися у Росію. L'Oréal вкотре заявляє, що позиція не змінилась. L'Oréal строго дотримується санкцій, впроваджених ЄС і США,

– наголошується у повідомленні французького концерну.

Тож 24 Канал 21 липня 2023 року надіслав офіційний запит в український, російський офіс L'Oréal, а також до офісу в Парижі, щоб з'ясувати, чи продовжує свою діяльність L'Oréal на території агресорки. Згодом ми також телефонували в український офіс компанії де нам відмовились надавати коментарі.

Станом на момент публікації матеріалу редакція 24 Каналу так і не отримала жодної відповіді від L'Oréal щодо роботи компанії на території Росії.

Продукцію L'Oréal досі можна купити у Росії

Якщо зайти на офіційну сторінку бренду у Росії в соціальній мережі інстаграм, то можна побачити декілька постів, котрі були опубліковані після повномасштабного вторгнення агресорки на територію України. Так, наприклад, в останньому, від 15 липня 2022 року, L'Oréal запрошує на майстерклас російського перукаря Євгена Жука.

L'Oréal запрошує на майстерклас російського перукаря /Скриншоти з офіційної сторінки бренду у Росії

Також у позначках офіційного акаунта можна знайти й пораду російської тіктокерки з аудиторією у понад 330 тисяч підписників використовувати продукцію від L'Oréal, скриншот праворуч.

Загалом бренд активно позначають у своїх дописах й чимала кількість салонів та бьюті майстрів. Наприклад, салон у Петрозаводську дякує представниці L'Oréal Олені за присутність на семінарі по бренду.

Салони, бьюті майстри та блогери активно радять продукцію L'Oréal / Скриншоти з офіційної сторінки бренду у Росії

Також продовжує працювати й салон L'Oréal у Росії, згідно з гугл картами, де росіяни напевне зможуть придбати продукцію бренду та тим самим проспонсорувати війну в Україні.

Салон L'Oréal у Росії продовжує працювати / Скриншот з гугл карт

Fashion-журналіст Роман Тимофєєв під час розмови з 24 Каналом зауважив, що не лише продукцію L'Oréal можна без проблем купити у ритейлі, але й те, що бренди компанії досі надсилають подарунки російським інфлюенсерам.

Роман Тимофєєв Fashion-журналіст Знаю, що в якийсь момент L’Oréal зробили заяву, що зачиняють свої магазини у Росії. Але це така красива маніпуляція. По перше, магазинів саме L’Oréal не багато. Якщо вони існують. Є магазини їх брендів, наприклад, Kiehl's. Але навіть якщо уявити, що всі ці магазини дійсно закрились, то вся продукція L’Oréal продовжує продаватись в супермаркетах та косметичних магазинах, на кшталт нашої "Єви" та "Брокарду". По факту вони заробляють мільйони доларів, з яких сплачують податки в бюджет Росії.

Продукція L'Oréal без проблем можна замовити на таких російських сайтах, як "Золоте Яблуко", Wildberries, російській версії Ozon / Скриншот з сайтів онлайн-магазинів

Рішення яке повинен прийняти кожен з нас

Для таких великих компаній, як L’Oréal, Philip Morris, Raiffeisen очевидно, що бізнес стоїть на декілька сходинок вище, ніж людські життя, а криваві гроші зовсім не тхнуть. Звісно, що українці ніяким чином не можуть вплинути на збільшення прибутків компаній у Росії, однак можуть змінити ситуацію тут, в Україні, та за кордоном.

Так, за даними Євростату, наразі 4,07 мільйона українців отримали тимчасовий захист у країнах ЄС та перебувають там. Це мізерна кількість порівняно з величезним ринком Росії, однак цілком може стати помітною на європейському.

Тож найменше, що може зробити кожен із нас – це припинити купувати продукцію косметичного гіганта яка налічує не лише люксові бренди, але й цілком бюджетні, як от Mixa, Maybelline, La Roche-Posay тощо.

Які бренди входять у L’Oréal Мас-маркет: L’Oréal Paris, Dark & Lovely, Essie, Garnier, Magic Mask, Maybelline New York, Mixa, Niely, NYX, Stylenanda.

Люксова парфумерія та косметика: Giorgio Armani, Atelier, Cologne, Azzaro, Biotherm, Cacharel, Carita, Diesel, Helena,, Rubinstein, IT Cosmetics, Kiehl’s Since, Lancôme, Maison Margiela Fragrances, Mugler, Prada, Ralph Lauren Fragrances, Shu Uemura, Takami, Urban Decay, Valentino, Viktor&Rolf, Yue Sai, Yves Saint, Laurent.

Доглядова косметика: CeraVe, Decléor, La Roche-Posay, SkinCeuticals, Vichy

Професіональні засоби: L’Oréal Professionnel Paris, Kérastase, Matrix, Pulp Riot, Pureology, Redken.

Матеріал створений за участю CFI, Французького агентства з розвитку ЗМІ, у рамках проєкту Hub Bucharest за підтримки Міністерства закордонних справ Франції.