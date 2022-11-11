Так, російське відомство вилучило косметику й парфуми з переліку так званого "паралельного імпорту", аргументувавши це тим, що бренди Lancome, Yves Saint Laurent та Giorgio Armani, які належать французькій групі компаній, буцімто відновлюють роботу у країні-агресорці. Спростування цієї інформації від L'Oréal оприлюднили самі ж російські ЗМІ, передає Бізнес 24.

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L'Oréal не змінювала своєї позиції щодо присутності на російському ринку

Один з наближених до Кремля ЗМІ отримав офіційне комюніке від головного офісу L'Oréal у Парижі із зазначенням, що інформація про повернення компанії на російський ринок є неправдою.

Стосовно помилкової інформації, яка циркулюється російськими ЗМІ про те, що Giorgio Armani Beauty знову буде імпортуватися у Росію. L'Oréal вкотре заявляє, що позиція не змінилась. L'Oréal строго дотримується санкцій, впроваджених ЄС і США,

– наголошується у повідомленні французького концерну.

У косметичній компанії також підкреслили, що магазини її брендів, напряму керовані точки продажів в універмагах та на сайтах під власними торговими марками у Росії залишаються закритими. Так само припинені й інвестиції у рекламу продукції, тож про жодне "повернення" чи "відновлення" діяльності у країні-агресорці не йдеться.

Таким чином, російське міністерство промисловості і торгівлі вкотре збрехало. Нагадаємо, що французька L'Oréal оголосила про припинення діяльності у Росії 8 березня. Тоді група компаній заявила, що рішуче засуджує російське вторгнення і війну в Україні, які завдають невимовних страждань українському народу.