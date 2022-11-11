Так, российское ведомство изъяло косметику и духи из перечня так называемого "параллельного импорта", аргументировав это тем, что принадлежащие французской группе компаний бренды Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani якобы возобновляют работу в стране-агрессоре. Опровержение этой информации от L'Oréal обнародовали сами же российские СМИ, передает Бизнес 24.

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L'Oréal не меняла своей позиции касательно присутствия на российском рынке

Одно из приближенных к Кремлю СМИ получило официальное коммюнике от головного офиса L'Oréal в Париже с указанием, что информация о возвращении компании на российский рынок является неправдой.

Относительно циркулирующей в российских СМИ ошибочной информации о том, что Giorgio Armani Beauty снова будет импортироваться в Россию. L'Oréal вновь заявляет, что позиция не изменилась. L'Oréal строго соблюдает санкции, внедренные ЕС и США,

– отмечается в сообщении французского концерна.

В косметической компании также подчеркнули, что магазины ее брендов, напрямую управляемые точки продаж в универмагах и на сайтах под собственными торговыми марками в России остаются закрытыми. Так же прекращены и инвестиции в рекламу продукции, поэтому ни о каком "возвращении" или "восстановлении" деятельности в стране-агрессоре речь не идет.

Таким образом, российское министерство промышленности и торговли в очередной раз соврало. Напомним, что французская L'Oréal объявила о прекращении деятельности в России 8 марта. Тогда группа компаний заявила, что решительно осуждает российское вторжение и войну в Украине, которые причиняют большие страдания украинскому народу.