Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на заяву міністерства промисловості та торгівлі країни-агресорки. Бізнес 24 передає деталі.

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L'Oréal може частково повернутись у Росію

На початку серпня Кремль вніс продукцію низки брендів L'Oréal до списку так званого "паралельного імпорту", тобто "сірого" ввезення французьких косметичних та парфумерних товарів у країну-агресорку без дозволу власників торгових марок.

Тоді російські торгові мережі бідкалися, що не можуть забезпечити достатньої кількості постачання товару та покрити попит споживачів унаслідок запроваджених санкцій та виходу брендів з місцевого ринку.

Проте, у мінпромторзі Росії 7 листопада заявили, що виключили з переліку товарів так званого "паралельного імпорту" продукцію Lancome, Giorgio Armani, Kerastase та Yves Saint Laurent, бо ті буцімто повертаються на російський ринок.

Зауважимо, що подібні заяви про начебто "повернення" західних компаній на ринок країни-агресорки мінпромторг Росії робить не вперше – у майже 100% випадків цього не відбувається. Французька L'Oréal, яка володіє згаданими брендами, своєю чергою, наразі жодним чином не прокоментувала повідомлення російського міністерства.

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Додамо, що про припинення роботи усіх своїх магазинів, інвестицій у виробництво та рекламу на території країни-агресорки L'Oréal повідомила ще 8 березня. Тоді компанія заявила, що рішуче засуджує російське вторгнення та війну в Україні, які "завдають стільки страждань українському народу".