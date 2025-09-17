Російський підрозділ парфумерно-косметичного напрямку групи Louis Vuitton Moёt Hennessy (LVMH) — компанія "Селдіко" – продовжив оренду понад 3,5 тисяч квадратних метра офісних площ у бізнес-центрі "Сітідел".

LVMH не залишає офіс у Москві?

Про це повідомили росЗМІ з посиланням на учасників ринку нерухомості, передає 24 Канал. За даними видання, російський офіс LVMH вирішив залишитися в нинішньому офісі через складнощі, які можуть виникнути у разі відновлення роботи західних брендів у Росії.

Мовляв, ринок якісних офісних площ у столиці дефіцитний, а частка вакантних приміщень до кінця 2025 року може ще знизитися. І, оскільки, пошук нового офісу може розтягнутися на роки та вимагати значних інвестицій, адже ціни на оренду та ремонт у Москві зростають, було прийнято рішення продовжити оренду.

Люксові бренди не поспішають покидати Росію?

Попри заяви про вихід із російського ринку, низка люксових брендів продовжує орендувати приміщення. Серед них – Chanel, Brunello Cucinelli, Gucci, Tiffany & Co, Prada, Dior, Hermes, Burberry.

Натомість Cartier, Bvlgari та Miu Miu цього року закрили свої магазини через завершення орендних договорів.

Фешн-директор MVM Лідія Александрова водночас визнала, що на швидке повернення західних брендів, які зберігають свої офіси у Росії, поки розраховувати не варто. За її словами, їх повернення можливе лише після зміни геополітичної ситуації.

Чи повернуться західні компанії в Росію?