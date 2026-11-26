Американський мільярдер Тодд Боелі підписав угоду з російською нафтовою компанією "Лукойл" про придбання її міжнародних енергетичних активів. До консорціуму, який планує здійснити купівлю, також увійде американська Міжнародна корпорація з фінансування розвитку (DFC).

Як відбуватиметься купівля активів "Лукойлу"

Домовленість між Боелі та "Лукойлом" стала результатом переговорів, які тривали понад рік. Угода передбачає обмін цінних паперів "Лукойлу" на суму 10 мільярдів доларів на його закордонний бізнес, однак для завершення операції необхідно отримати дозвіл американських регуляторів, пише Reuters.

Угоду має переглянути Міністерство фінансів США, яке запровадило санкції проти "Лукойлу" у жовтні 2025 року. Перевірка може тривати досить довго, оскільки йдеться про масштабний міжнародний портфель.

За умовами домовленості:

цінні папери "Лукойлу" обміняють на міжнародні активи компанії;

консорціум включає американську DFC, а також приватних інвесторів;

угоду має погодити Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США;

після завершення операції підприємство планують перейменувати.

Передача стратегічних активів енергетичної інфраструктури до рук США або їхніх союзників-партнерів є ключовим політичним пріоритетом адміністрації,

– заявив представник DFC.

Які активи "Лукойлу" можуть перейти американцям

Міжнародний портфель російської компанії охоплює діяльність в 11 країнах та оцінюється приблизно в 16 мільярдів доларів. До портфеля входять:

Нафтові родовища в Азербайджані, Казахстані та інших країнах, які сумарно видобувають близько 350 000 барелів нафти на день; Нафтопереробні заводи в Нідерландах, Болгарії та Румунії; Мережа автозаправних станцій, зокрема у США.

Боелі зазначив, що оцінка активів може змінюватися залежно від прогнозів щодо цін на нафту.

Цікаво! Закордонний портфель "Лукойлу" є одним із найбільших активів російської компанії за межами країни. Раніше інвестори вже намагалися домовитися про його купівлю, однак не всі угоди вдалося завершити. Зокрема, попередні пропозиції не отримували необхідних дозволів американського Мінфіну.

Співзасновник "Лукойлу" заявив про політичний характер продажу

Співзасновник "Лукойлу" Вагіт Алекперов заявив, що компанія не ухвалювала самостійного рішення про вихід із міжнародних ринків. За його словами, продаж закордонного портфеля був зумовлений політичними обставинами, пише Reuters.

"Лукойл" не приймав рішення про вихід з міжнародних ринків самостійно. Це було зумовлено радше політичними факторами. Однак ми не закриваємо завісу повністю. Ми все ще сподіваємося повернутися,

– сказав Алекперов.

Алекперов очолював "Лукойл" майже 30 років, але залишив посаду генерального директора у квітні 2022 року після запровадження санкцій проти нього з боку низки західних країн. Продаж закордонних активів "Лукойлу" став одним із найбільш масштабних кроків російської нафтової компанії після запровадження західних санкцій.



