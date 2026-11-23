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Сили оборони України завдали низки ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі у тилу Росії. Зокрема, було уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермі.
Про це 23 листопада повідомив Генштаб ЗСУ.
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Українські військові цього дня дісталися віддалених російських об'єктів нафтової інфраструктури. Окрім НПЗ у Пермі, уражено також нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в Татарстані.
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