Как будет проходить покупка активов "Лукойла"

Договоренность между Боэли и "Лукойлом" стала результатом переговоров, которые длились более года. Сделка предусматривает обмен ценных бумаг "Лукойла" на сумму 10 миллиардов долларов на его зарубежный бизнес, однако для завершения операции необходимо получить разрешение американских регуляторов, пишет Reuters.

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Сделку должно рассмотреть Министерство финансов США, которое ввело санкции против "Лукойла" в октябре 2025 года. Проверка может затянуться, поскольку речь идет о масштабном международном портфеле.

По условиям соглашения:

ценные бумаги "Лукойла" обменяют на международные активы компании;

в консорциум входят американская DFC, а также частные инвесторы;

сделку должно одобрить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США;

после завершения сделки предприятие планируется переименовать.

Передача стратегических активов энергетической инфраструктуры в руки США или их союзников-партнеров является ключевым политическим приоритетом администрации– заявил представитель DFC.

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Какие активы "Лукойла" могут перейти к американцам

Международный портфель российской компании охватывает деятельность в 11 странах и оценивается примерно в 16 миллиардов долларов. В портфель входят:

Нефтяные месторождения в Азербайджане, Казахстане и других странах, которые в совокупности добывают около 350 000 баррелей нефти в день; Нефтеперерабатывающие заводы в Нидерландах, Болгарии и Румынии; Сеть автозаправочных станций, в частности в США.

Боэли отметил, что оценка активов может меняться в зависимости от прогнозов цен на нефть.

Интересно! Зарубежный портфель "Лукойла" является одним из крупнейших активов российской компании за пределами страны. Ранее инвесторы уже пытались договориться о его покупке, однако не все сделки удалось завершить. В частности, предыдущие предложения не получали необходимых разрешений от американского Минфина.

Соучредитель "Лукойла" заявил о политическом характере продажи

Соучредитель "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что компания не принимала самостоятельного решения о выходе с международных рынков. По его словам, продажа зарубежного портфеля была обусловлена политическими обстоятельствами, пишет Reuters.

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"Лукойл" не принимал решение о выходе с международных рынков самостоятельно. Это было обусловлено скорее политическими факторами. Однако мы не закрываем эту дверь окончательно. Мы все еще надеемся вернуться– сказал Алекперов.

Алекперов возглавлял "Лукойл" почти 30 лет, но покинул пост генерального директора в апреле 2022 года после введения санкций против него со стороны ряда западных стран. Продажа зарубежных активов "Лукойла" стала одним из самых масштабных шагов российской нефтяной компании после введения западных санкций.