По кому вдарить новий санкційний пакет і чому Європа вирішила діяти жорсткіше саме зараз

Євросоюз активно розробляє вже 22-й пакет обмежень проти Росії, який має закрити фінансові канали для обходу попередніх заборон. Під прицілом опинилися колишні російські військові, банки, криптовалютні платформи та судна "тіньового флоту", про що пише TVP World.

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За інформацією високопосадовців ЄС, каталізатором для посилення санкцій стали нещодавні інциденти в європейських країнах. Йдеться про серію підпалів, спроби диверсій на об'єктах критичної інфраструктури та зухвалі порушення повітряного простору.

Такі події допомогли країнам-членам Євросоюзу зблизити позиції щодо посилення санкцій– розповів співрозмовник видання TVP World.

Які суперечки виникали між країнами ЄС

Найбільше дискусій викликала ідея заборонити видачу віз колишнім російським комбатантам. Зокрема, Франція та Італія, які традиційно отримують найбільше заявок на візи від росіян, спочатку виступали проти повної заборони, сумніваючись у можливості її практичного виконання.

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Зверніть увагу! Проте зараз фокус змістився на реальні економічні втрати ворога. Обмеження для криптоплатформ і банків остаточно перекриють кисень фінансовим схемам Москви, а удар по танкерах "тіньового флоту" гарантовано скоротить нафтові доходи Кремля. Окремо дістанеться і російським спортсменам, які перебувають на території ЄС.

Які обмеження проти ворога запроваджували раніше

Нагадаємо, що європейські партнери послідовно руйнують економіку агресора. Лише 16 листопада Рада ЄС офіційно запровадила санкції проти 113 фізичних та юридичних осіб, які фінансують російську військову машину.

Важливо! Тоді головний удар припав на банківський сектор, понад 40 російських банків та платіжний сервіс "ЮMoney". Крім того, під жорсткі обмеження потрапили гіганти російської онлайн-торгівлі, зокрема засновниця маркетплейсу "Wildberries" Тетяна Кім.

Паралельно з цим Україна також посилює тиск. Нещодавно президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про блокування роботи семи морських суден із тіньового флоту Росії, які регулярно перевозили зброю та боєприпаси для ворожої армії.