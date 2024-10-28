Не для розваг чи прогулянок: Садовий пояснив дозвіл таксі працювати в комендантську годину

У Львові дозволили роботу сервісів таксі в нічний час. У місті стартує пілотний проєкт для виклику авто через сервіси Bolt та Uklon під час комендантської години.

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що лозвіл на роботу таксі в нічний час є правильним кроком для Львова. Про це він написав у себе в телеграмі.

До теми У Львові розпочне працювати таксі вночі: які служби будуть доступні у комендантську годину

При цьому Садовий обгрунтував свою думку та заувжив, що бувають непередбачувані ситуації, коли потірбно викликати таксі вночі.

Якщо поїзд прибуває або вирушає під час комендантської години, важливо мати можливість дістатися з вокзалу додому чи навпаки. Крім того, бувають ситуації, коли потрібно доїхати до лікарні, адже не всі випадки є надзвичайними і потребують виклику швидкої,

– зазначив Садовий.

Він ще раз підкреслив, що це рішення є логічним і таким, що враховує потреби людей у надзвичайних обставинах.

Також Андрій Садовий зазначив, що ті водії, які мають право на перевезення, – перевірені та ліцензовані. Тож, ця послуга є безпечною і допоможе уникнути маніпуляцій з боку недобросовісних перевізників.

Скасували таксі не для розваг

Водночас, мер наголосив, що пересуватися по місту в нічний час слід лише за нагальної потреби.

"Це рішення — не привід для прогулянок чи розваг", – написав Андрій Садовий.

При цьому додав, що точно так само, як мерія звернулась з проханням дозволити роботу нічного таксі, вона може звернутись з вимогою цю роботу зупинити.

Чи завжди вимагатимуть перепустку в таксі