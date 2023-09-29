Відома українська компанія MacPaw офіційно відкрила офіс у Бостоні
Джерело:DOU
Українські компанії активно розростаються на глобальний ринок. Це дозволяє бути ближчими до клієнтів та нав'язувати конкуренцію.
Офіс української компанії у США
ІТ-компанія MacPaw, яка розробляє продукти для гаджетів Apple, відкрила офіс у Бостоні. Планується, що до 2025 року він буде налічувати до 30 співробітників.
Читайте також Естонія – потужний хаб для стартапів: чого у них варто повчитися
Представництво у США компанії потрібно для виходу на нові ринки та залучення ширшої міжнародної авдиторії. Також MacPaw хоче бути ближчим як до постійних клієнтів, так і до нових партнерів.До речі! США – один із ключових ринків для компанії. Тут зосереджено до 40% користувачів продуктів MacPaw.
MacPaw буде активно розвивати київський офіс, тут знаходиться основна частина команди, а бостонська локація стане центром команди за кордоном,
– повідомили у MacPaw.
У MacPaw наголосили, що будуть допомагати з переїздом тільки для тих членів команди, які вже перебувають в інших країнах та мають законне право на перетин кордону у воєнний час.