Офіс української компанії у США

ІТ-компанія MacPaw, яка розробляє продукти для гаджетів Apple, відкрила офіс у Бостоні. Планується, що до 2025 року він буде налічувати до 30 співробітників.

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Представництво у США компанії потрібно для виходу на нові ринки та залучення ширшої міжнародної авдиторії. Також MacPaw хоче бути ближчим як до постійних клієнтів, так і до нових партнерів.

До речі! США – один із ключових ринків для компанії. Тут зосереджено до 40% користувачів продуктів MacPaw.

MacPaw буде активно розвивати київський офіс, тут знаходиться основна частина команди, а бостонська локація стане центром команди за кордоном,

– повідомили у MacPaw.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

У MacPaw наголосили, що будуть допомагати з переїздом тільки для тих членів команди, які вже перебувають в інших країнах та мають законне право на перетин кордону у воєнний час.