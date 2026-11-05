McDonald's працюватиме під час повітряної тривоги у двох містах України
McDonald's почав випробовувати новий формат роботи ресторанів під час повітряних тривог, зокрема "жовтої". Поки що його запровадили лише у двох містах, а продовжувати обслуговування відвідувачів заклади зможуть за певних умов безпеки.
Як працюватимуть ресторани McDonald's під час "жовтої" тривоги
Із вересня українське законодавство дозволяє бізнесу продовжувати роботу, згідно з новою системою повітряних тривог, за умови дотримання встановлених вимог безпеки. Тому McDonald's вирішив оновити правила, повідомили в компанії.
Ми адаптували наші операційні процеси відповідно до цих вимог і впровадили доступну для бізнесу систему моніторингу повітряних загроз у режимі реального часу,
– йдеться в заяві.
Новий порядок наразі тестують у двох ресторанах – у Полтаві та Чернігові. Під час тривоги жовтого рівня вони зможуть продовжувати роботу, якщо система моніторингу не фіксуватиме безпосередньої загрози для конкретної локації.
У разі виявлення загрози або оголошення повітряної тривоги червоного рівня роботу буде призупинено, а працівників і відвідувачів попросять пройти до укриття,
– наголосили в пресслужбі McDonald's.
Важливо, що новий порядок поки не поширюється на всю мережу. В інших ресторанах McDonald's в Україні правила роботи під час повітряних тривог залишаються без змін.
Які складнощі з евакуацією має McDonald's в Україні
Часті евакуації створюють для персоналу ресторанів додаткове фізичне навантаження. Генеральна директорка McDonald's в Україні Юлія Бадрітдінова навела приклад команди закладу в Ірпені, працівники якого через постійні переходи до укриття та повернення на робочі місця за день проходять близько 23 тисяч кроків.
Ми були в Ірпені позавчора, і мені працівники сказали, що вони проходять за день в укриття та назад 23 тисячі кроків. Ну добре, що вони молоді і спортивні, але це виснажливо,
– розповіла гендиректорка.
Кожна евакуація McDonald's під час тривоги змушує команду переривати роботу, зупиняти робочі процеси та виводити відвідувачів із ресторану. Тож повітряні тривоги впливають не лише на графік роботи закладів, а й на фізичне навантаження працівників.
Нагадаємо, що з липня 2026 року McDonald's в Україні працює як окремий ринок у міжнародній структурі компанії. До цього український бізнес майже чотири роки входив до спільної управлінської моделі з Чехією та Словаччиною.
За цей період три країни разом відкрили майже 80 нових ресторанів, близько половини з них – в Україні. Від початку повномасштабної війни українська мережа відкрила близько 40 нових закладів.