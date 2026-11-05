McDonald's працюватиме під час повітряної тривоги у двох містах України

McDonald's почав випробовувати новий формат роботи ресторанів під час повітряних тривог, зокрема "жовтої". Поки що його запровадили лише у двох містах, а продовжувати обслуговування відвідувачів заклади зможуть за певних умов безпеки.

Як працюватимуть ресторани McDonald's під час "жовтої" тривоги

Із вересня українське законодавство дозволяє бізнесу продовжувати роботу, згідно з новою системою повітряних тривог, за умови дотримання встановлених вимог безпеки. Тому McDonald's вирішив оновити правила, повідомили в компанії.

Ми адаптували наші операційні процеси відповідно до цих вимог і впровадили доступну для бізнесу систему моніторингу повітряних загроз у режимі реального часу,

– йдеться в заяві.

Новий порядок наразі тестують у двох ресторанах – у Полтаві та Чернігові. Під час тривоги жовтого рівня вони зможуть продовжувати роботу, якщо система моніторингу не фіксуватиме безпосередньої загрози для конкретної локації.

У разі виявлення загрози або оголошення повітряної тривоги червоного рівня роботу буде призупинено, а працівників і відвідувачів попросять пройти до укриття,

– наголосили в пресслужбі McDonald's.

Важливо, що новий порядок поки не поширюється на всю мережу. В інших ресторанах McDonald's в Україні правила роботи під час повітряних тривог залишаються без змін.

Які складнощі з евакуацією має McDonald's в Україні

Часті евакуації створюють для персоналу ресторанів додаткове фізичне навантаження. Генеральна директорка McDonald's в Україні Юлія Бадрітдінова навела приклад команди закладу в Ірпені, працівники якого через постійні переходи до укриття та повернення на робочі місця за день проходять близько 23 тисяч кроків.

Ми були в Ірпені позавчора, і мені працівники сказали, що вони проходять за день в укриття та назад 23 тисячі кроків. Ну добре, що вони молоді і спортивні, але це виснажливо,

– розповіла гендиректорка.

Кожна евакуація McDonald's під час тривоги змушує команду переривати роботу, зупиняти робочі процеси та виводити відвідувачів із ресторану. Тож повітряні тривоги впливають не лише на графік роботи закладів, а й на фізичне навантаження працівників.

Нагадаємо, що з липня 2026 року McDonald's в Україні працює як окремий ринок у міжнародній структурі компанії. До цього український бізнес майже чотири роки входив до спільної управлінської моделі з Чехією та Словаччиною.

За цей період три країни разом відкрили майже 80 нових ресторанів, близько половини з них – в Україні. Від початку повномасштабної війни українська мережа відкрила близько 40 нових закладів.



