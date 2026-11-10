McDonald's будує ще один ресторан в Україні: де з'явиться новий заклад

Мережа McDonald's готує до відкриття ще один ресторан на заході України. Будівництво вже триває, однак коли саме заклад почне приймати відвідувачів, поки не повідомляють.

Де з'явиться новий McDonald's

Новий ресторан McDonald's будують на вулиці Баб'яка в Ужгороді, пише UCSC.

Раніше стало відомо, що другий заклад мережі в місті планують відкрити в житловому кварталі Central Park. На сторінці житлового комплексу в Instagram зазначають, що роботи на будівельному майданчику тривають щодня.

Окрім ресторану McDonald's, на території комплексу планують облаштувати:

торговельний центр;

супермаркет "Сільпо";

спортивний клуб Sport Life;

школу;

клініку.

Точну дату відкриття нового ресторану наразі не називають.

Новий McDonald's в Ужгороді / фото ЖК Central Park

Коли відкрився перший McDonald's у місті

Перший ресторан McDonald's в Ужгороді запрацював у квітні 2025 року на проспекті Свободи, 12. Заклад розташований в окремій одноповерховій будівлі площею близько 400 квадратних метрів.

Ресторан має місця для відвідувачів як усередині, так і на відкритій терасі: 64 людини можуть розміститися в залі, ще 102 місця облаштовані на терасі. Цей заклад став першим рестораном McDonald's, відкритим від початку повномасштабного вторгнення, який працює цілодобово.

Як McDonald's тестує роботу під час повітряних тривог

Мережа також експериментує з новими правилами роботи ресторанів McDonald's під час повітряних тривог. Поки що формат тестують лише у двох містах України, а продовжувати обслуговування відвідувачів заклади можуть за умови відсутності безпосередньої загрози.

Ми адаптували наші операційні процеси відповідно до цих вимог і впровадили доступну для бізнесу систему моніторингу повітряних загроз у режимі реального часу,

– йдеться в заяві компанії.

Наразі новий порядок діє у двох ресторанах – у Полтаві та Чернігові. Вони можуть не припиняти роботу під час жовтої тривоги, якщо система не фіксує безпосередньої небезпеки для конкретного закладу.

Водночас у разі виявлення загрози або оголошення тривоги червоного рівня ресторани мають зупинити обслуговування, а працівники й відвідувачі – перейти до укриття.



